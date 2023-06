L’assassinat du gouverneur du Darfour de l’ouest provoque une indignation particulière

Les Nations Unies ont demandé jeudi que les assassins d’un gouverneur d’État au Soudan soient tenus responsables, et ont déclaré que les forces paramilitaires qui le détenaient étaient responsables de sa sécurité.

“Tous les responsables de ce meurtre doivent rendre des comptes, y compris ceux qui portent la responsabilité du commandement”, a déclaré Jeremy Laurence, porte-parole du bureau des droits de l’homme de l’ONU, aux journalistes à Genève.

Depuis le 15 avril, l’armée régulière dirigée par Abdel Fattah al-Burhan est aux prises avec des forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) commandées par son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo.

Le nombre de morts après deux mois de combats a dépassé les 2 000, tandis que la violence a chassé 2,2 millions de personnes de leurs foyers, dont 528 000 ont fui vers les pays voisins, selon l’Organisation internationale pour les migrations.

Dans l’État du Darfour occidental, longtemps troublé, le gouverneur Khamis Abdullah Abakar a été tué quelques heures après avoir fait des remarques critiques à l’égard des paramilitaires lors d’un entretien téléphonique avec une chaîne de télévision saoudienne mercredi.

Le chef des droits de l’ONU, Volker Turk, “est consterné par le meurtre”, a déclaré Laurence.

Il a souligné que le meurtre du 14 juin s’est produit “quelques heures seulement après son arrestation par les Forces de soutien rapide à El Geneina, capitale du Darfour occidental, où le conflit a pris une dimension ethnique”.

“En plus de la responsabilité de l’auteur direct, le gouverneur Abakar était sous la garde de RSF, et il était de la responsabilité de RSF de le protéger”, a déclaré Laurence.

Il a souligné que le gouverneur était la deuxième personnalité tuée à El-Geneina en quelques jours, après la mort du frère aîné du chef traditionnel des Masalit, Tariq Abdelrahman Bahreldin.

Laurence a également exprimé sa profonde inquiétude face à la montée des discours de haine dans la région, avertissant que “cela pourrait encore attiser les tensions”.

Le bureau des droits de l’homme, a-t-il dit, avait examiné des clips vidéo enregistrés par des membres de milices arabes se vantant de “victoires” et de meurtres et d’expulsions de membres d’autres groupes.

“Nous appelons à la justice et à la responsabilité pour les exécutions extrajudiciaires et toutes les autres violations et abus qui se sont produits pendant ce conflit en cours”, a déclaré Laurence.