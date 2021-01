Maca/ Le colonel Akpo Jules arrêté et déféré en ce jour

Ce vendredi 15 Janvier 2021, un autre gradé de l’armée ivoirienne a été déféré à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA). Il s’agit du Colonel Akpo Koua Jules, de la Gendarmerie Nationale de Côte d’Ivoire.

Comme certains éléments et chefs de la police et de la gendarmerie arrêtés, puis déférés à la MACA, aux mois de Décembre et Janvier, le colonel AKPO KOUA JULES est lui aussi poursuivi pour Atteinte à la Sûreté de l’État. Cette énième tête déférée, vient donc accroître le nombre des hommes en armes, séjournant à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan.

L’information a été relayée par un média proche du parti septuagénaire, le PDCI-RDA. Selon cette même source, le colonel Akpo aurait dirigé le corps d’élites qui est la gendarmerie, à la brigade de San Pedro. Pour Mel Essi média tv: “le colonel AKPO KOUA JULES est bien connu des POPULATIONS de SAN PEDRO pour avoir dirigé la COMPAGNIE de GENDARMERIE de cette VILLE BALNÉAIRE.”

