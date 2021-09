Séguéla : le lieutenant-colonel Blé Tanouhé Séraphin chef du Centre interarmée de formation initiale Militaire “CIFIM”

Le Centre interarmées de formation initiale militaire (CIFIM) de Séguéla a un nouveau commandant en la personne du lieutenant-colonel Blé Tanouhé Séraphin.

Le général Traoré Zanan Hamed a recommandé aux éléments du CIFIM de reconnaitre désormais pour chef, le lieutenant-colonel Blé Tanouhé Séraphin en lui obéissant en tout ce qu’il leur commandera pour le bien du service, l’exécution des règlements militaires, l’observation des lois et le succès des armes de la Côte d’Ivoire, avant que le nouveau chef de corps ne donne son premier ‘’garde-à-vous’’ dans sa nouvelle fonction.

Le lieutenant-colonel Blé Tanouhé Séraphin remplace à ce poste le lieutenant-colonel Nébout Antoine Roger appelé à d’autres fonctions.

« Chers collaborateurs, je prends l’engagement de contribuer efficacement à la formation des militaires du rang de notre armée et de faire d’eux des professionnels animés du désir de servir la patrie avec abnégation. C’est à cet idéal que je voudrais vous engager », a déclaré le nouveau commandant du CIFIM lors de cette cérémonie qui a été marquée par la présence du préfet Diarrassouba Karim, du commandant de la deuxième région militaire de Daloa, ainsi que des populations de Fizanigoro, un village qui a cédé 100 ha de ses terres pour l’installation du CIFIM.

Créé en 2013, le CIFIM a pour mission de former les nouvelles recrues pour les mettre à la disposition des composantes terre, air et mer de l’armée ivoirienne.

Parachutiste et moniteur commando, le lieutenant-colonel Blé Tanouhé Séraphin qui a été formé dans plusieurs pays dont le Sénégal, la France et la Chine, était l’adjoint au chef du Bureau des opérations extérieures en charge des ressources humaines et du suivi de la formation pré-déploiement des contingents et des officiers d’état-major.

actualiteivoire.info

