Tribunal Militaire d’Abidjan: le sergent RIMO RIMO encaisse 5 années de prison après son procès

En Côte d’Ivoire, le sergent Antoine Rimo Rimo a été condamné, par la justice ivoirienne, à cinq ans d’emprisonnement ferme.

Arrêté pour incitation des militaires à des actes d’indiscipline et violation de consignes, le sergent Rimo Rimo a été présenté devant la justice ivoirienne pour statuer sur son cas. Selon Ivoire Infos, le militaire appartenant aux forces armées de Côte d’Ivoire a été condamné à une peine de cinq ans de prison ferme par le tribunal correctionnel militaire d’Abidjan.

Le commissaire du gouvernement a profité de la condamnation de ce soldat pour mettre en garde les militaires contre « toute activité subversive et toute velléité déstabilisatrice de nature à troubler l’ordre militaire et attenter à la nécessaire cohésion dans les armées ». On se souvient qu’au plus fort du mouvement anti-troisième mandat, le soldat a fait des vidéos dans lesquelles il dénonçait les conditions de vie et de travail de certains membres des forces de défense et exprimait clairement sa position contre le président Alassane Ouattara.

