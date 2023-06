Tunisie : un agent de sécurité mortellement poignardé devant l’ambassade du Brésil

Un policier qui gardait l’ambassade du Brésil en Tunisie a été mortellement poignardé lundi lors d’une attaque encore inexpliquée, a déclaré le ministère tunisien de l’Intérieur. L’agresseur présumé a été arrêté.

Le suspect a été blessé par balle à la jambe par la police lors de l’arrestation et a été hospitalisé, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le ministère a précisé que le policier, qui assurait la sécurité à l’extérieur de l’ambassade, a été poignardé après avoir demandé au suspect la raison de sa présence.

Le quartier, situé dans une zone résidentielle de la capitale, Tunis, a été bouclé par la police.

Le porte-parole du ministère, Faker Bouzghaya, a déclaré que l’agent avait été blessé au cœur et hospitalisé dans un état critique, et qu’il avait succombé à ses blessures plus tard dans la journée.

M. Bouzghaya a indiqué que le fils du suspect avait déclaré aux enquêteurs que son père était un enseignant de 53 ans qui souffrait de troubles psychiatriques et n’était pas rentré chez lui depuis deux jours.

Le porte-parole a déclaré que le suspect n’était pas connu des services de sécurité tunisiens et que l’attaque ne semblait pas avoir de motifs terroristes. La Tunisie a connu quelques attaques terroristes et autres au cours des dernières années.