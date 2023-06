Ukraine / Voici le montant de la récompense des soldats russes qui détruisent les chars de l’OTAN

Pour motiver les soldats au front à faire encore plus de dégâts dans les rangs ukrainiens, le ministère de la défense russe a pris une importante décision. Désormais, les soldats qui s’illustreront au front en frappant et capturant des chars de l’OTAN auront un bon pactole en fin de mission. De quoi décupler les ardeurs des soldats au moment où les Ukrainiens essaient une contre-offensive.

“Des paiements sont actuellement versés aux militaires des forces armées de la Fédération de Russie qui, au cours d’opérations militaires, ont détruit des chars Leopard, ainsi que des véhicules de combat blindés fabriqués aux États-Unis et dans d’autres pays de l’OTAN.”, a déclaré Serguei Choigu, ministre de la défense de la Russie. Même s’il déclare qu’il s’agirait d’un programme de récompenses plus large concernant au moins 10 000 militaires russes, Shoigu montre que la destruction des chars de l’OTAN est devenu un objectif de la guerre en Ukraine.

Selon le ministre de la défense russe, 10 257 militaires ont été récompensés pour avoir détruit 16 001 équipements militaires ukrainiens et occidentaux jusqu’au 31 mai. Shoigu informe donc ses hommes que désormais un véhicule blindé ennemi détruit est récompensé de 50 000 roubles (467 £) et un char 100 000 roubles (930 £). Quant aux pilotes militaires et opérateurs de défense aérienne, ils ont chacun reçu 300 000 roubles (2 800 £) pour chaque avion ou hélicoptère ukrainien détruit.

Il y a quelques jours, l’armée russe a manœuvré de sorte à détruire et capturer des chars de l’OTAN. Parmi ces chars, on y retrouve les Leopard allemands et britanniques. Une réussite filmée et diffusée par le ministère de la défense russe. Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a décerné dimanche la médaille “Étoile d’or du héros de la Russie” aux soldats qui avaient détruit les équipements blindés utilisés dans la contre-offensive ukrainienne. avec l’annonce des nouvelles primes, les chars occidentaux sont encore plus en danger…