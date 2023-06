Art contemporain africain : Le musée de Grand-Bassam ouvert dans 12 mois

Financée par la Fondation Société générale Côte d’Ivoire, la réalisation du futur musée d’art contemporain de Grand-Bassam a démarré effectivement, le 16 juin. La conception a été confiée au cabinet d’architecture Koffi et Diabaté.

Dans 12 mois, la ville historique et culturelle de Grand-Bassam passera d’un à deux musées. Au Musée des costumes s’ajoutera un autre dédié cette fois à l’art contemporain africain.

Déjà baptisé la Maison de l’art, ce musée est offert à la ville patrimoine mondial de l’Unesco par la Fondation Société générale Côte d’Ivoire qui finance la réalisation. Les travaux ont été lancés in situ le 16 juin 2023 en présence de toutes les parties prenantes du projet, dont le maire de Grand-Bassam, le représentant pays de l’Unesco et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck.

Des étudiants de l’Insaac et de l’Ecole des métiers de l’architecture et de l’urbanisme ont aussi pris part à la cérémonie.

« Ce site sur lequel nous sommes, aura bientôt un autre visage plus reluisant et contribuera à renforcer l’attrait de la destination Grand-Bassam (…). Il faut préserver notre patrimoine culturel et artistique. Ce musée est l’aboutissement de la solidarité gouvernementale et de l’excellence du partenariat que le gouvernement entretient avec le secteur privé. Nous sommes très reconnaissants à la fondation », s’est félicitée la ministre.

Bâti sur une superficie de 2000 m², le futur musée d’art contemporain de Grand-Bassam sera situé au quartier France à une cinquantaine de mètres de la plage. En fait, c’est l’ex-Hôtel des Poste et Douane de la ville, un bâtiment vieux de 129 ans (construit depuis 1894) qui sera transformé en musée.

La conception de l’édifice a été confiée au cabinet d’architecture Koffi et Diabaté, le même qui a conçu le siège d’Orange Côte d’Ivoire.

Faire rayonner la culture africaine

« Cette bâtisse historique sera rénovée dans le respect des règles et normes établies en la matière », a promis le président du comité exécutif de la Fondation donatrice, Aymeric Villebrun.

Avant de faire un commentaire sur le projet : « ce lancement des travaux est un moment emblématique visant à montrer la parfaite collaboration entre le privé et le public sur des projets à haute portée sociale et culturelle. Il vient une fois de plus témoigner de l’ancrage de notre fondation et de sa volonté de participer au rayonnement de la culture africaine en général et ivoirienne en particulier ».

La Fondation Sgci ne compte pas se limiter à la création du musée. Deux autres actions sont inscrites à sa stratégie de promotion de l’art contemporain : la constitution d’une collection privée d’œuvres d’art avec la contribution de grandes galeries nationales, et l’accompagnement et l’encadrement des jeunes talents.

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a traduit la reconnaissance du gouvernement à la Fondation SGCI.