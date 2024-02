ART ET CULTURE : RETOUR SUR LA PARTICIPATION DE LA CÔTE D’IVOIRE À LA CONFÉRENCE MONDIALE DE L’UNESCO À ABU DHABI

La Côte d’Ivoire, à travers ses représentants des ministères de la Culture et de la Francophonie, de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation, ainsi que de sa Délégation Permanente auprès de l’UNESCO, a activement pris part à la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’éducation culturelle et artistique, qui s’est déroulée du 13 au 15 février 2024 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis.

L’objectif principal de cette conférence était de renforcer une coalition internationale en faveur de l’éducation artistique et culturelle, en élaborant des politiques, des idées et des pratiques visant à doter les élèves, les étudiants et les acteurs culturels de connaissances approfondies dans leurs domaines d’action.

L’expérience de la Côte d’Ivoire, partagée

Dans son allocution, l’Ambassadeur Bakayoko-Ly Ramata, à la tête de la délégation ivoirienne et représentant la Ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarck, a mis en avant l’importance cruciale de l’éducation culturelle et artistique comme moteur de transformation sociale et de construction d’une société plus équitable et inclusive.

Soulignant l’expérience de la Côte d’Ivoire, elle a insisté sur la nécessité de développer des collaborations entre les institutions éducatives et les organisations culturelles pour intégrer au mieux la culture et les arts dans les programmes scolaires et rendre les ressources pédagogiques des sites culturels plus accessibles.

L’importance d’une approche multi-acteurs

L’Ambassadeur a également souligné l’importance d’une approche multi-acteurs dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle, mettant en avant le besoin de renforcer les structures de formation ainsi que les infrastructures éducatives et culturelles.À l’issue de la conférence, un Cadre mondial pour l’éducation culturelle et artistique a été adopté à l’unanimité.