Au coeur de l’art Episode 2 : ” la Côte d’Ivoire est un œuf” ( Vidéo)

” La Côte d’Ivoire est un œuf.”

Le Marché artisanal de Grand-Bassam, le plus grand marché de l’Afrique de l’Ouest est de plus en plus délaissé.

Pourtant, ce paradis artistique est le lieu de connaissance de notre patrimoine culturel. Un lieu d’apprentissage du métier de l’art pour ceux qui aspirent à ce métier et pour ceux, après les études aux beaux-arts vont pour une formation pratique des connaissances théoriques acquises à l’école.

C’est dans cet univers de l’art que nous emmène Miss Aurélie, pour son “Émission au cœur de l’art”. Avec elle, allons à la découverte de Monsieur Kandant Kouassi artiste Sculpteur Designer qui nous expliquera comment la Côte d’Ivoire, serait elle un “œuf”.

Cette émission a trois parties :

1. Un entretien avec notre artiste

2. Une partie où nous découvrons la chaire d’œuvre de l’artiste

3. Une démonstration suivie d’une interprétation de ses œuvres et une leçon de moralité de la part de notre artiste

” La Côte d’Ivoire est un œuf”. Découvrons ensemble.

Réalisée par Monssela Plou

Une production d’AbidjanTV.net

