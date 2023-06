BET Awards : hommage au hip-hop et Burna Boy récompensé

Les BET Awards 2023 célèbrent 50 ans de hip-hop en rendant hommage aux premières voix du genre, aux légendes disparues et aux nouveaux talents lors d’un spectacle riche en performances qui a toujours donné l’impression d’être une fête.

Busta Rhymes a reçu le Lifetime Achievement Award (prix de l’œuvre de toute une vie) lors d’un hommage aux stars.

C’est un Lil Uzi Vert masqué qui a ouvert le spectacle au Microsoft Theater de Los Angeles, avant de se lancer dans une rapide leçon d’histoire. Capri a présenté au public un pot-pourri des premiers jours de la culture rap des années 80 à New York, avec “Rapper’s Delight” du Sugarhill Gang, “Cha Cha Cha” de MC LYTE et “Raw” de Big Daddy Kane.

Le prix convoité du meilleur nouvel artiste a été décerné à Coco Jones, dans une catégorie qui ne comptait que des artistes féminines.

La plus grande surprise de la soirée a été la rare prestation publique de Quavo et Offset, les membres survivants de Migos, qui ont interprété “Bad and Boujee” devant une image de Takeoff, décédé lors d’une fusillade en décembre dernier.

Le DJ Kid Capri a fait découvrir au public des classiques du rap en honorant non seulement le rap de l’Est et de l’Ouest, mais aussi les styles de Miami, d’Atlanta et de la Jamaïque, en direct du Microsoft Theater, dans le centre de Los Angeles.