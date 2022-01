CEDEAO-Mali : le colonel Assimi Goïta coupe tout avec la France

Les jours passent et les choses se compliquent entre la CEDEAO accompagnée de son bras droit qui est la France avec le colonel Assimi Goïta.

Finalement, le colonel ne décroche plus les appels téléphoniques de l’Elysée, ni de la CEDEAO après des sanctions sévères infligées aux Maliens. Des sanctions qualifiées d’inhumaines et d’irresponsables, d’avoir instrumentalisé par des puissances étrangères par les autorités maliennes.

Selon une source diplomatique de la Présidence malienne, les appels de la diplomatie française, européenne et de la CEDEAO restent sans réponse au palais présidentiel malien.

Le colonel Assimi Goïta a décidé de fermer ses oreilles et ne plus écouter la CEDEAO, la France et l’UE. Ce silence et est dû au refus répondre au téléphone.

En conséquence de cette situation, elle a déclenché une grosse panique généralisée au sein de l’Elysée et les pays de la CEDEAO face au fils de Soundjiata Keita, le colonel Assimi Goïta, qui reste imperturbable face aux pressions croissante de la diplomatie française de l’UE, Washington et la CEDEAO.



