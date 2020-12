C’est la nourriture de chez nous. Hum, quel délice ?

Après mon long séjour en France, loin des miens et surtout de la bouffe 100% africaine on m’a parlé du restaurant à domicile : AFRICAIN RECIPE MARKET. J’ai utilisé leur service pendant tout ce temps et je vous le recommande vivement

La promotrice est une passionnée de cuisine depuis toujours,il a fallu attendre 2020 pour enfin sauter le pas et aller au bout de son rêve : préparer les mets Africains plus précisément ceux de son pays d’origine le Bénin.

Son concept est a mi chemin entre traiteur et restaurant:” AFRICAN RECIPE MARKET”

Son originalité ce sont les plats prêts à être dégustés qu’il suffisait que je réchauffe.

Sa carte de menus: TALÉ TALÉ Yovo-dokô,ATASSI , MONYO , KOM , AKASSA , AGBELI SAUCE ARACHIDE , ABLO, ATTA ,TAKIN ,DJA, AKPAN ,SAUCE GBOMAN et plein d’autres choses encore.

A vous de déguster le plat fait maison en 1clic.

En fait c’est la speed gastronomie pour les gourmets pressés.

Perle Lola

