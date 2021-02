Concours de beauté masculin: Diafarus Dago vainqueur de ”MISTER AFRICA” CI 2021

Le 13 février dernier s’est tenue, au Palais de la Culture, la grande finale du concours de beauté masculin Mister Africa Côte d’Ivoire 2021 au Palais de la Culture. Au terme des différents défilés mettant en avant la richesse culturelle ivoirienne, et d’âpres délibérations des membres du jury, c’est Leblanc Diafarus Dago candidat N21 qui ravi la palme de Mister Africa Côte d’Ivoire 2021.

Le rang du first runner up revient à Moctar Dramé N7. Il est suivi de Ange Patrick Koffi N02(2nd runner up), Brice Coulibaly N10 (3rd runner up) et Kane Boyka N4 (4rth runner up) qui n’ont tous pas démérité.

Ces 5 gagnants iront défendre les couleurs ivoiriennes dans différents concours prestigieux á l’international. Rappelons que le thème de la soirée était la réinsertion professionnelle et sociale des personnes vivant en situation de Handicap et que nos candidats ont été appelé à présenter et défendre leur projet dans ce sens.

Perle Lola

Comments

comments