concours Miss Côte d’Ivoire 2020: Miss San-Pedro chassée de la compétition par son père

Alors que Miss Côte d’Ivoire 2020 bat son plein, la magnifique Luce Kouassi, lauréate de la présélection de la ville de San-Pedro au sud du pays, ne désire plus suivre la compétition.

Les raisons d’un tel revirement émanent du« refus catégorique » du père de la Miss de voir sa fille participer au concours Miss Côte d’Ivoire. Le papa n’a jamais été d’accord avec le choix de sa fille et pour lui tant qu’il est en vie, il n’acceptera jamais voir sa fille participer à ce concours et ajoute même qu’il n’était pas informé lorsque sa belle Luce a été au concours sous-régional jusqu’à être élue miss, sinon, il aurait interdit d’y prendre part.

Naturellement, le Comici a fait des mains et pieds pour que le papa revienne à de meilleurs sentiments, mais, le groupe de Victor Yapobi, s’est heurté à un violent NON ! Le père de la candidate s’est montré intransigeant. Sa fille ne participera pas au concours Miss Côte d’Ivoire 2020.

Malheureusement pour la fille qui est très belle, on le reconnaît, l’aventure s’arrête ici pour la sublime nymphe.

