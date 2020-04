Côte d’Ivoire : Bilé Didier à propos de la discorde sur les 500 Millions du BURIDA

Bilé Didier(membre du comité de gestion et de restructurations BURIDA):

“Il faut que dans un premier temps on eclaircisse tout, l’État de Côte d’Ivoire n’a pas donné 500 millions de FCFA aux artistes de Côte d’Ivoire. Tout cela est partie d’une desinformation. Nous sommes dans une période charnière et grave, il n’y a plus de spectacles, il n’y a plus de bar, plus de restaurant d’entrées d’argent pour les artistes, nous(BURIDA)en tant que responsables administrateurs, nous nous posons la question, que faire?

On interpelle l’État à travers des courriers mais en tant que dirigeants du BURIDA, nous devions pallier au plus pressé puisque nous sommes nous-mêmes artistes.

On décide donc d’une répartition des droits d’auteur qui sont des droits qu’on appelle des droits généraux qui ont été collectés dans les maquis, les boites de nuit… et qui devraient être redistribués en juin(…) alors on décide d’anticiper cette répartition et de la faire maintenant au moins pour pallier aux problèmes que les artistes ont c’est ça qui est la vérité l’État n’a pas donné 500 millions aux artistes”.

