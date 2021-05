Côte d’Ivoire /Concours LYDYA LUDIC TALENTS : Jean Baptiste DJEKA présente son œuvre :”le Jackpot”

En collaboration avec l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire, Lydia Ludic organise un concours artistique dans le cadre du développement de la marque et de sa volonté de toujours promouvoir la culture africaine.

Ce concours est dénommé : LYDIA LUDIC TALENTS. Ce concours permet de faire ressortir et mettre en lumière les meilleurs talents artistiques selon l’art choisi pour chaque édition (peinture, sculpture, photographie, danse, littérature etc).

Pour cette première édition, l’art choisi est ‘’ la peinture ‘’.

Le principe de ce concours pour cette première édition est de récompenser les 03 meilleurs duos (peintre– journaliste ou personne publique ou influenceur) qui produiront un tableau artistique autour du thème Lydia Ludic : le jackpot.

L’objectif de ces duos est d’unir leurs forces, l’un par l’originalité de sa fresque, tableau et l’autre par la promotion médiatique de l’œuvre de son binôme.

Dans le cadre donc de ce concours artistique initié par la marque leader de jeux et loisirs en Afrique de l’ouest, Lydia Ludic, nous vous proposons un regard sur l’œuvre titanesques dénommée :”le jackpot” de l’artiste peintre plasticien ivoirien diplômé du Centre Technique des Arts Appliqués de Bingerville, Jean-Baptiste DJEKA, un passionné de la culture africaine qui se retrouve au centre de son art. L’œuvre s’inspire du thème du concours Lydia Ludic Talents :« Le Jackpot ».

Comme on peut le constater, la technique utilisée est de ‘l’acrylique , collage, craie sur toile’ sur un format 200 X 200 Cm.

Comme son titre l’indique, le tableau présente un homme très heureux, épanoui qui présente et tient dans sa main son “Jackpot” à savoir sa voiture, sa maison avec piscine, ses billets de banques à ses admirateurs, ses proches. Ce n’est plus un rêve il vie cela. il indique surtout le lieu où ils peuvent aussi à leurs tour s’y rendent et devenir des millionnaires d’où ces machines de jeux dans le tableau qu’il tient fermement dans ces mains parce que c’est lui qui vient de décrocher le jackpot.

“le personnage dans le tableau, n’est plus au stade de rêve, il vit cela d’où le jaune qui représente le soleil, la lumière, la joie, la gaieté, il est donc illuminé par ce gain. Dans mon esprit je présente quelqu’un qui doit pouvoir communiquer cette joie ,ce bonheur immense,ildoit pouvoir partager cela de façon exceptionnelle, donner le sentiment aux autres qu’ils peuvent aussi vivre ces émotions, juste en suivant son exemple et venir jouer à leurs tours” souligne Jean-Baptiste Djeka, peintre plasticien .

L”artiste a choisi le titre de son œuvre « Le jackpot » pour renvoyer au champ lexical du bonheur, de la joie, de la paix, de l’amour, de la prospérité à tout égards.

.

Les couleurs utilisées sur la peinture, notamment le bleu et le jaune ramènent à la charte graphique du logotype de la structure Lydia Ludic.

Des couleurs qui donnent tout leur sens à l’histoire racontée par l’artiste.

Pour lui, le choix des couleurs dans son œuvre répond à une symbolique très particulière:” Le jaune symbolise la richesse, la vérité, la joie. C’est la couleur de l’Or, qui ramène à la richesse, Quant au bleu , il représente l’univers, le monde, la grandeur, autrement dit la stabilité pour penser au ciel, et la grandeur, à l’océan.” ajoute t-il.

Des couleurs qui ont d’ailleurs tout leur sens pour l’entreprise Lydia Ludic qui s’est donnée pour mission de faire gagner ses clients, leur offrant la possibilité de démarrer une nouvelle vie,de vivre leurs rêves.

#LydiaLudicTalents.

Comments

comments