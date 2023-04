Côte d’Ivoire : Et c’est reparti pour la 42è édition du Popo Carnaval de Bonoua

L’édition 2023 du Popo Carnaval de Bonoua a débuté effectivement le dimanche 09 avril dernier par le village gastronomique avec différentes prestations artistiques chaque soir.

Après quelques activités faisant partie du plus vieux événement culturel de Côte d’Ivoire comme la retraite aux flambeaux, le concours Awoulaba et Ebê des enfants, place a été faite à l’ouverture officielle de la 42ème édition du Popo Carnaval de Bonoua.

Les autorités de la région du Sud-Comoé et particulièrement celles de la sous-préfecture de Bonoua ont fait le déplacement le vendredi 14 avril à la Place Kadjo Amangoua près de la Cour royale de Bonoua à l’occasion de cette cérémonie de lancement des festivités.

D’entrée, le premier adjoint au Maire de Bonoua, Sylvestre Topé, représentant le Maire Jean-Paul Amethier, a souhaité la cordiale bienvenue à toutes les personnalités administratives et traditionnelles de Bonoua et aux illustres invités, à savoir le commissaire général du festival Adayé Kessiè de Tabagne, Daouda Bini Ouattara, le représentant du Djaka festival du Lôh-Djiboua, le chanteur Nikwess, le représentant de la Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, le Préfet Gbala Gnato Raphaël, le Directeur de la coopération culturelle internationale, Bourlaye Traoré, représentant le Ministère de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, etc.

‘’C’est un immense bonheur pour moi de vous recevoir à Bonoua. Le peuple Abouré vous dit merci d’être à ses côtés ce jour. Aujourd’hui est un grand jour pour le peuple Abouré Ehivè dans toute sa composante, car nous révélons au monde entier un pan de notre culture, une partie de notre identité à travers le Popo Carnaval. A cette occasion, de grandes actions sont menées pour promouvoir et pérenniser les us et coutumes du peuple Abouré. Cette manifestation est désormais internationale pour le bonheur de la population de Bonoua’’, dit-il.

De son côté, le commissaire général du Popo Carnaval de Bonoua, le Colonel-médecin à la retraite, Joseph Ampoh Yao, a fait un peu l’historique du Popo Carnaval de Bonoua qui trouve son origine dans les modifications apportées par les jeunes Abouré de Bonoua à la fête annuelle de l’igname.

‘’Depuis 1972, l’organisation de cette fête fait partie des coutumes des Abouré qui, chaque année pendant la période de la Pâques chrétienne (avril), se réunissent pour se réjouir de la même liesse populaire. Le Popo Carnaval de nos jours, c’est surtout une foire commerciale et gastronomique jusque-là inégalée, qui donne de faire des affaires pour tous, partant des commerces informels aux adeptes des maquis, jusqu’aux entreprises et industries de notre pays, dans une communion unique avec des milliers de festivaliers’’, souligne-t-il.

Quant au Ministère de tutelle, représenté par le Directeur de la coopération culturelle internationale, Bourlaye Traoré, il a encouragé l’organisation du Popo Carnaval de Bonoua en indiquant que la Côte d’Ivoire regorgent 650 festivals.

‘’Le secteur est dynamique et il contribue véritablement à l’essor de notre pays. Raison pour laquelle le Chef de l’Etat l’a inscrit au filet numéro 1 du plan national de développement 2021-2025. Parce que le Popo Carnaval de Bonoua a du potentiel qu’il faut encourager. Le Popo Carnaval de Bonoua est un modèle qui ne pouvait pas ne pas avoir l’accompagnement du Ministère de la culture et de la francophonie. Raison pour laquelle, j’ai été dépêché à vos côtés. En choisissant comme thème : ‘’Langues maternelles : outils de diversité culturelle et instruments de paix’’, vous démontrez à plus d’un titre que le secteur des arts et la culture sont le principal vecteur de rapprochements de peuples’’, assure-t-il.

Après cette cérémonie d’ouverture, toutes les personnalités se sont dirigées au stade municipal de Bonoua pour procéder à la coupure du ruban qui ouvre officiellement la foire commerciale et gastronomique où les différents stands ont été visités.