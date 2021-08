Côte d’Ivoire : Isabelle Anoh DG par intérim de Côte d’Ivoire Tourisme

Isabelle Anoh, a été nommée directrice générale par intérim de Côte d’Ivoire Tourisme en remplacement de Nasseneba Touré depuis le 13 Août 2021, actuelle ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.

La directrice de la communication et des relations publiques du ministère du Tourisme et des Loisirs de Côte d’Ivoire, Isabelle Anoh, est celle qui tient pour l’instant les commandes de la structure.

Sa nomination en qualité de DG par intérim de Côte d’Ivoire Tourisme, a été actée par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, selon un arrêté. Cette décision intervient en attendant la nomination du nouveau directeur de la structure par le chef de l’État.

Isabelle Anoh est journaliste et directrice de publication du magazine Afrikfashion, un magazine de mode dans lequel elle fait la promotion des créateurs de mode stylistes, modélistes, coiffeurs de Côte d’Ivoire et d’Afrique.

