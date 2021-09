Côte d’Ivoire : “L’acteur de “Faut pas Fâcher” Oué Casimir décroche un Doctorat”

Ce ne sont pas ceux qui échouent à l’école qui prennent pour bouée de sauvetage le cinéma. L’exemple par Oué Gonseu Casimir. Révélé par la série satirique “Faut pas fâcher” de Guébéba Martin, cet excellent acteur vient de décrocher un Doctorat en art, culture et développement précisément dans la spécialité Art, culture et patrimoine.

La soutenance de sa thèse a eu lieu le vendredi 17 septembre 2021 à l’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC). A l’unanimité des membres du jury, Oué Gonseu Casimir a obtenu la mention très honorable avec félicitation dudit jury. Celui qui s’est révélé au grand public avec le personnage Don Luciano a ainsi désormais le titre de Dr en Cinéma et Audiovisuel.

Notons que la thèse unique de Oué Gonseu Casimir avait pour thème « Analyse du discours filmique de Bye Bye Africa de Mahamat-Saleh Haroun et de Kemtiyu d’Ousmane William M’baye ». Elle a été réalisée sous la direction d’Aboa Abia A. Laurent, professeur titulaire en sociolinguistique à l’université Félix Houphouët-Boigny.

Bien avant, Don Luciano avait décroché un Master en Production audiovisuel à l’Institut des sciences et techniques de la communication (ISTC) – Polytechnique.



Petrus Ephèse ivoire-Matin

Comments

comments