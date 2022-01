Côte d’Ivoire :le premier ministre Patrick Achi fait une visite de nouvelles infrastructures industrielle et sociale de Bouaké

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi , a effectué le 15 janvier 2022 à Bouaké, une visite de la future zone industrielle et du chantier de la piscine municipale.

Le Chef du gouvernement a fait une visite du site de plus de 400 hectares de la future zone industrielle de Bouaké, exclusivement dédiée à la transformation de l’anacarde.

Quant à la piscine municipale, les travaux ont été lancés le 25 septembre 2020.

L’ ouvrage comportera, en plus de la piscine, des restaurants, une boîte de nuit, une salle polyvalente, une salle des fêtes, un amphithéâtre plein air, une salle de sport et des espaces de prestations artistiques.

L’infrastructure est bâtie sur une superficie de 5 000 m2.

Les deux infrastructures modernes vont, non seulement contribuer à l’amélioration du cadre de vie des populations de la région du Gbêkê, mais elles vont également créer des emplois pour la grande satisfaction de la jeunesse de Bouaké.

Ces visites ont eu lieu en marge de l’inauguration du Centre de Bureautique, de Communication et de Gestion de Bouaké (CBCG).

