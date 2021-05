Côte d’Ivoire: Léonard Groguhet l’acteur et l’humoriste africain, son parcours

Il a exercé la fonction de commis d’Administration avant son service militaire de 1954 à 1958. En 1959, il rentre de Saint Louis et s’inscrit au Centre National d’Art Dramatique et joue dans des pièces comme Le Médecin malgré lui. En 1961, il intègre le Centre d’Art Dramatique à Paris pour une formation de trois ans. En 1965, il intègre l’Institut d’Études Théâtrales de la Sorbonne Il exerce ensuite le métier de professeur d’interprétation à l’École Nationale de Théâtre de l’Institut National des Arts d’Abidjan. En 1969, Léonard Groguhet travaille à la RTI comme responsable d’émissions telles que Le Stop dans le vent, Télé-week-end, Pour ou contre devenue plus tard Comment ça va ?

Il a animé une émission de télévision satirique très célèbre, Comment ça va? arrêtée en 1994.

C’est en 2007 qu’une rue d’Abidjan a été baptisée du nom de ce célèbre et prolifique humoriste.

Cette voie fait de Léonard Groguhet, l’un des rares africains (malheureusement) dont le nom figure sur nos rues, monuments, édifices à être ainsi honoré.

Facebook

Comments

comments