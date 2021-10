Côte d’Ivoire : les noms YACOUBA et leurs signification

Guédé : Diminutif de Guedemin qui veut dire propriétaire du masque.

Gueu : L’iroco le plus gros et le plus dur des arbres de la foret , celui qui domine ,il est aussi le plus mystérieux des arbres.

Mambo : J’ai fini

Mabea : Je demande pardon

Loua : Bénédiction

Douor ou Duor : Bénédiction.

Jounida : Réjouissances, Mon âme s’exalte

Zranpieu : Dieu est avec moi

Zranssa : La Grâce de Dieu.

Gouly : La paix dans le foyer dépend du comportement.

Leka (a le é ka ta) : La honte est sur vous

Dessah (dessan) : Celui qui se déteste croyant que c’est moi qu il déteste.

Zranseu : Dieu est bon.

Neminto : Enfant qui n’oublie pas ses parents.

Nankalé : Quand tu es à la recherche de quelque chose tu n’as pas droit à la colère.

Doka : Amour

Guissè : Dieu merci

Manou : Pour moi est venu

Desseur : Bonne femme

MELIVA : La valeur de l’homme

Nohon: Richesse

Kassoun (kasson) : Votre comportement

Newaheun : Souffrance de femme

Minseun : Le comportement de l’homme

Wahabeu : La souffrance que j’ai endurée

Litokoueu : Laisse la bouche fermée

Fouelo (Feuh ya lo) : Je suis satisfait(e).

Yasmine (yasoumin) : Où est-ce qu’il a pris

Makhe : Qu’est-ce que j’ai fait ?

Katho : Si vous restez

Badie : Pour toi est devant

Makado : Je vous connais

Zlanka : La volonté de dieu.

Manlekeu : Moi qui serais

Nawoya : Je ne me suis pas mal comporté

Kakeuman : Vous n’agissez pas contre moi

Zokagon : Vous imaginez que

Kewa : Vous agissez pour rien

Batoua : Que ma volonté soit

Gonsan : La haine de l’homme

Koizeu : Nous sommes là

Munkazoueu : Qu’avez-vous sur le cœur ?.

Louty : Chef du village

Keuhoua (ka keu wa) :Vous faite en vain

Same (a seu a min) : Je cherche le meilleur, le bonheur

Melot (min nwor) : L’amour du prochain

Diemand (nwieu mun) : Dans l’avenir….

Manouti : J’ai eu le mien par surprise

Keness : Littéralement sois bien pour moi, fais mon bonheur

Zoyéa : Celui sur qui l’on compte

Siminto : Quelle injure ne m’avez -vous pas encore proférée ?

Nanda : Je ne répondrai pas

Lehinka : Merveille ou miracle

Idohaka : Nous l’en savons capable

Medhy : Bouche de l’homme

Yagnan : Je ne m’y attendais pas

Kouado : Nous sommes un

Koualy : Aimons-nous

Mahika : Vous me négligez aujourd’hui mais un jour…..

Gonly ou Gondi, c’est-à-dire bouche de garçon, en un mot éloquence. Sous-entendu l’éloquence sauve l’homme. C’est ça les Américains ont écrit Gonn Lee.

Sata (a seuh yaha tah!) : Le bien ne court pas , ” les bonnes actions ne se répandent pas vite”, mais à contrario le mal qu on fait se propage plus vite. C’est un nom pour rappeler l’ingratitude de l’homme. On retient souvent l’unique mauvais acte posé comparé aux nombreux bienfaits de quelqu’un.

Sahanou : Le bonheur est là

Detty : Agréable surprise

Déka : Tu l’accompliras de toi même

Gondi : La bouche de l’homme

Gonkapié (gon kah pié) : Le garçon est avec vous, le guerrier est avec vous, il vous accompagne

Boya (boy-yiaa) : Le jour du bonheur, je suis né le jour du bonheur et tous les jours seront pour moi les jours de bonheur, de réjouissance, de joie

Yimanka (yii man kaàh) : Le jour je serai riche, je serai reconnaissant, Quand je réussirai, je vous serai reconnaissant.

Tokpa : Ce qui est éternel, qui ne périt pas.

Déba : Pour soi, seul ce qui t’appartient te donne le bonheur.

Kokousseu : Faut bien nous attraper

Mala : Je suis bénie

Gouanou : Garçon est venu

Izouton’ka : Souviens-toi de moi.

Source: LES ETHNIES DE LA COTE D'IVOIRE ET D'AFRIQUE

