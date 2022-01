Côte d’Ivoire : les tchagba reprennent le trône

8 janvier 2021, 8 janvier 2022. Cela fait un an que M. Adobi Aké Placide Guy-Marie recevait son arrêté de nomination à la tête du village de Akouai-Agban, à la suite d’une consultation populaire, consacrant ainsi, la prise du pouvoir par la génération Tchagba conformément aux us et coutumes Atchan.

C’est donc pour commémorer à cette date qui restera longtemps gravée dans l’histoire de ce village, qu’un déjeuner a été organisé le samedi 08 janvier 2022 à l’espace N’gbromin du village. Pour marquer d’une pierre, deux coups, cette cérémonie a été couplée par la présentation des vœux au chef du village.

Après l’accueil et l’installations des invités et les corps constitués, le Chef du village fut accueilli dans une liesse populaire. Après la libation faite par le doyen Bodjé Tiacho Pierre et l’exécution de l’Abidjanaise, la cérémonie de présentation des vœux a commencé par les différentes commissions de la chefferie conduites par le chef résident.

Au nom de ces commissions, le chef adjoint Aboia Gatien a pris la parole pour traduire leurs vœux au chef Adobi Aké. A leur suite, ce fut autour de la génération Dougbô de présenter leur vœux de santé et de succès dans la mission assignées au chef. Après la génération Dougbo dont le porte-parole fut M. Akré Léon, ce fut au tour de la génération Tchagba qui est au pouvoir de présenter leurs vœux à leur chef qui n’est autre que leur collègue de génération Adobi Aké Placide Guy-Marie.

En leur nom, M. Yepi Rodolphe a traduit la joie de toute la génération d’avoir M. Adobi l’un des meilleurs de sa génération comme chef. Il a adressé tous les vœux les meilleurs de la génération Tchagba à leur collègue et frère, le chef Adobi Aké Placide Guy-Marie. Les corps constitués à savoir les enseignants et le corps médical, ce fut au tour des femmes et des jeunes de mettre fin à la présentation des vœux.

C’est par la prestation de l’artiste Ramsess de Kimon lui-même Atchan et invité spécial du chef que cette sympathique cérémonie a pris fin. Signalons que un copieux déjeuner a été offert à tous les invités et à toute la communauté villageoise .

