Côte d’Ivoire/Primud 2020: L’artiste Luckson Padaud ignoré lors de la cérémonie

Nous avons aperçu le grand Luckson Padaud à la cérémonie de distinction d’artistes Primud. Nous étions personnellement heureux de le revoir. Mais jusqu’à présent nous cherchons à savoir le motif de la présence de cette icône de la musique ivoirienne à cette soirée. Luckson Padaud n’a pas reçu de distinction honorifique. Il n’a pas non plus été appelé sur le podium pour remettre un trophée. Pire, sa présence dans la salle n’a même pas été annoncée par les présentateurs. Un impair qui n’incombe pas forcement aux présentateurs. Car c’était aux organisateurs de signaler la présence du grand Luckson Padaud aux présentateurs. Quand on organise un événement, avec le stress, certaines choses peuvent échapper à l’organisateur. D’où une équipe autour de lui. L’ignorance de la présence de ce grand nom de la musique ivoirienne ne peut pas être imputée au Commissaire général mais surtout aux membres de l’équipe avec qui il bosse.

Joint au téléphone l’artiste nous confie ceci

” J’ai reçu un message; qui me conviait à cette soirée. J’ai donc honoré l’invitation. La soirée étant longue j’ai du rentrer. Mon manager est resté jusqu’à la fin de la cérémonie. Il s’est renseigné. On lui a fait savoir que la distinction que je devais recevoir a été annulée “

Oui, respectons ces personnes qui ont du vécu !

firstm

Comments

comments