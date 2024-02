COUP DE MAÎTRE POUR LE PREMIER CONCERT DE LIL JAY AU PALAIS DE LA CULTURE D’ABIDJAN

On peut le dire sans ambages, Lil Jay a réalisé un coup de maître lors de son concert au palais de la culture ce samedi 17 février 2024.

Derrière un nuage de fumigènes assez épais et entouré de ses danseuses vêtues de blanc comme des anges, Lil Jay faisait son entrée sur la scène palais de la culture d’Abidjan ce samedi 17 février 2024 pour le premier concert de sa carrière.

Entrée phénoménale

Avec sa coupe de cheveux verte, reconnaissable au premier regard, l’enfant de Bingerville est monté sur scène avec son titre ‘’ Hi Hi Hi’’ qu’il a chanté normalement avant de faire un petit remix de ‘’ Water’’ de Tyla sur le beat de ‘’ Hi Hi Hi’’.

Remixer ce tube mondial primé meilleur performance musicale africaine au Grammy Awards 2024, sur un beat local était assez particulier et bien apprécié du public.

« Faites du bruit pour vous s’il vous plaît. Et merci d’avoir patienter. Que le show commence », a-t-il lancé avant d’aligner les différents titres de son album.

En Français comme en vernaculaire ( Baoulé) ‘ ‘ la super star baoulé ‘’ a fait vibrer le public et entretenu la cadence jusqu’à la fin du concert.

Artiste en vogue

C’est un spectacle XXL que le chanteur a offert à tout ceux qui sont venus à ce concert qui s’inscrit également dans le prolongement de la célébration de la 3e étoiles des éléphants de Côte d’Ivoire .

Au cours de son spectacle, il a reçu le soutien de l’artiste Apoutchou Nationale et aussi de son grand frère, El Jay, membre du groupe Kiff no beat, devant qui il s’est agenouillé en signe de respect.

Lil Jay a commencé assez timidement sa carrière en 2016. Mais c’est en 2022 qu’il connaît le succès grâce à son titre ‘’ sauce graine ‘’ qui a boosté sa notoriété. Évoluant au sein du label de maître Gim’s, Lil Jay pulvérise les records en Côte d’Ivoire et se trouve dans une bonne dynamique pour percer à l’international.