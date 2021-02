CUISINE: Confection du Gâteau au citron, une recette très facile

Le gâteau 5 minutes au citron est un gâteau à base de farine, fleur de maïs, sucre, œufs, huile, lait et citron qui se prépare en moins de 5 minutes. Découvrez donc ici sa recette.

Facile à préparer, moelleux, le gâteau de citron est idéal pour le petit-déjeuner et les collations de la journée. Voici sa recette.

Temps de préparation : 5 min

Temps de cuisson : 30 min

Temps total : 35 min

Ingrédients pour 6 personnes :

150g de farine

2 œufs

150g de sucre

75g de fleur de maïs

125 ml de lait

75 ml d’huile

1sachet de levure chimique

1citron

1pincée de sel

Préparation :

Préchauffer le four à 180°C.

Dans un bol, fouetter les œufs avec le sucre jusqu’à obtenir un mélange crémeux.

Ajouter le jus et le zeste de citron râpé, l’huile, puis le lait. Bien remuer.

Ajouter la farine petit à petit et continuer à fouetter en essayant d’éviter les grumeaux.

Enfin, ajouter la levure.

Munir de papier sulfurisé, huiler et fariner légèrement un moule de 20 cm de diamètre.

Verser la préparation dans le moule.

Enfourner durant 30 à 35 min jusqu’à ce qu’un cure-dent enfoncé en son centre en ressorte sec.

Sortir et laisser refroidir avant de démouler.

Saupoudrer de sucre glace

