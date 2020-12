Cuisine/ Yovo Dokô ou le beignet de farine de blé/ Préparation

Voici une des stars de l’alimentation des africains, de petits beignets de farine sucrés ou peu qui peuvent accompagner un plat salé ou sucré. Il est aimé de tous, petits et grands, riches et pauvres.

Beignets très répandus en Afrique noir. On le retrouve pratiquement dans tous les coins de rue. Il est parfait pour le petit déjeuner ou le goûter.

400g de farine

80g de sucre

150ml de lait ou de l’eau

01 sachet de levure boulangère

02 pincées de sel

01 sachet de sucre vanillé ( facultatif )

1/2 c à c de muscade ( facultatif )

Préparation

Dans un saladier, mettre la farine, le sucre, le sel, la levure mélangez un peu.

Ajoutez en petite quantité le lait ou l’eau tout en mélangeant.

Bien battre jusqu’à obtenir une pâte lisse et homogène. Couvrir d’un torchon propre et laissez reposer la pâte. Elle doit doubler de volume.

Chauffez l’huile. Trempez les mains dans l’eau et coupez des parts de la pâte ou à l’aide d’une cuillère coupez la pâte et plouf dans l’huile. Une fois dorée les beignets sont cuits.

Accompagner de bouillie de riz ou de mil, c’est mal doux

Astuces:

Variez la quantité d’eau et de sucre selon votre goût. Si vous les aimez croustillants, la quantité d’eau ci-dessus ou un peu moins suffira. Si vous les aimez plus moelleux comme moi, rajoutez-y un peu plus d’eau.

Si vous les destiné à un goûter, rajoutez-y un peu de sucre, ou après la cuisson saupoudrez les en.

Si vous les destiné à accompagner un plat salé vous pouvez diminuer le sucre.

Ivoirwebtv

Comments

comments