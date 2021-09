Culture : Masque WÉ (Guéré/Wobé)

Les Wé, dont le nom signifie “les hommes qui pardonnent facilement”‘ habitent dans les forets le long de la frontière ouest de la Côte-d’Ivoire. Ils se divisent en deux ethnies les Guéré et les Wobé qui partagent avec eux un grand nombre de coutumes et de croyances. Chez les Wé, on trouve des masques chanteurs (généralement ornés de clochettes), des masques griots, des masques de guerre, des masques danseurs, des masques sacrés.

Ici nous sommes en présence de masques sacrés. Tous les éléments caractéristiques sont là : la bouche ouverte sur des dents métalliques, un visage triangulaire, un grand nez épaté, des yeux globuleux. Les cornes qui peuvent se trouver sur les masques Guéré sont généralement absentes des masques wobé. Les masques sacrés représentent les ancêtres de tous les masques, ils représentent une divinité, une force. Ils détiennent les pouvoirs religieux. Ils expriment la majesté, la sagesse, le mystère des forces surnaturelles qui les animent. Ils sont chargés de montrer l’invisible. Ils peuvent aussi éloigner les puissances du mal, ils protègent les hommes des forces maléfiques. Ils interviennent dans des cérémonies bien particulières, rites de passage, purification, sacrifice, initiation, conjuration…

Ils jouent un rôle essentiel dans le rétablissement de l’ordre social. Ils punissent ceux qui apportent le désordre et l’insécurité. Ils sont les juges suprêmes. Ils détiennent les pouvoirs juridiques. Ils règlent les litiges, les problèmes de familles, de clans, de tribus.

Ces masques ne sortent que pour des événements vraiment importants publiquement ou dans une enceinte privée, sacrée. Si les Wé sont heureux, prospères, féconds ou victorieux dans les combats c’est grâce aux masques sacrés.

Bois dur, restes de polychromie apparents.

Sapel

