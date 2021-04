Culture: Rege-Jean Page refuse de jouer dans la saison 2 de ”Bridgerton” sur Netflix

C’était douloureux de l’apprendre la première fois, mais les fans de la série de Netflix commencent à s’y faire. Le géant du streaming n’a pas réussi à retenir le beau brun et ce n’est pas faute d’avoir essayé.

Dans le deuxième volet, le Duc de Hastings n’a qu’un rôle secondaire et ne devait faire que quelques brèves apparitions dans seulement trois à cinq épisodes. Netflix était prêt à payer 50 000 dollars minimum par épisode, rapporte Hollywood Reporter. Mais l’acteur a refusé.

Selon les proches du jeune homme de 31 ans, il considère que le destin de Simon Basset (son personnage) est bouclé et qu’il n’y a rien à raconter de plus sur son personnage. Il avait accepté ce rôle car il ne l’engageait que pour une saison.

Plus encore, sa révélation par la série lui a ouvert de nombreuses opportunités au cinéma. Ainsi, il sera le héros de la prochaine adaptation de “Donjons et Dragons” et partagera l’affiche avec Ryan Gosling et Chris Evans dans “The Gray man”, une production de Netflix.

