Drame: le personnage de Jésus, dans la passion du Christ, frappé d’une foudre

“La passion du Christ” est sans conteste le meilleur film sur le documentaire de la vie et de la mort de Jésus. C’est un chef-d’œuvre. Le rôle de Jésus a été joué par James Caviezel sans oublier Robert Powell pour rappel. James Caviezel a pris beaucoup de risques en jouant son rôle, ce n’était pas une tâche facile. Il a dû endurer les coups de fouet pendant la scène où ils le fouettaient (oui, c’étaient de vrais coups de fouet). L’acteur a déclaré lors de son témoignage à “l’église du rocher” de San Diego que lorsqu’il a reçu le premier coup de fouet, sa peau s’est déchirée. Selon ses propres termes, “Le fouet est passé et j’ai eu une entaille de 14 pouces dans le dos, je suis tombé comme dans un match de football quand on a le vent en poupe. J’ai vu Dieu”.

Dans une autre scène, celle où il porte la croix sur son chemin vers Golgotha, il affirme avoir senti une présence sombre s’approcher de lui, lui disant qu’il est un homme mort. Il a dit qu’il n’était pas perturbé à ce moment-là, car il sentait que s’il y mourait, il irait au ciel.

Il a souligné que c’est la Providence de Dieu qui lui a permis d’endurer et de souffrir ces blessures afin de représenter la passion du Christ d’une manière profonde et réelle. La partie choquante de son témoignage est la façon dont il a été frappé par la foudre alors qu’il était pendu à la croix.

Que pensez-vous que la foudre ait signifié ? Un signe d’approbation et de reconnaissance de la part de Dieu ? Un signe de rejet de la part de Dieu ? Ou était-ce une attaque du diable ? Donnez votre avis sur ce point.

