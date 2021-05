Élan de solidarité/ Yves Zogbo Junior reçoit ses frères et amis artistes à son domicile

Le déplacement de près d’une vingtaine d’artistes au domicile de Yves Zogbo Junior le Samedi 09 mai dernier, n’était plus une surprise pour lui. Puisque Spyrow, Dan Log et bien d’autres chanteurs ivoiriens avaient été sollicités par l’animateur. Ce dernier avait beaucoup apprécié cet élan de solidarité dont font preuve depuis quelques jours, Spyrow, Waiper Saberty, Dan Log, Christ Tiane et tous les autres qui, d’un commun accord ont décidé de rendre visite à leurs aînés, artistes, personnalités du Showbiz , des médias et de tout autre domaine de l’art.

Ainsi donc, après l’étape d’Aicha Koné et de Bailly Spinto, c’était le tour de Yves Zogbo Junior de recevoir ses frères et amis artistes à son domicile de Cocody. Dans une ambiance très conviviale, Junior et ses invités du jour ont passé une journée chargée d’émotions. Car, il y a très longtemps que l’animateur n’avait plus revu des visages de certaines célébrités de la musique ivoirienne.

Pour lui, c’est un sacré coup que Spyrow, Amy Bamba, Waiper, Dan Log, Tiane et tous ces artistes viennent de marquer en initiant une telle idée qui va permettre de consolider l’Union et renforcer la fraternité entre les artistes de Côte d’Ivoire divisés pour des raisons diverses.

Il a personnellement félicité les initiateurs d’un tel projet auquel il a décidé d’appartenir désormais. Une journée avec Kaloua, c’est tout naturellement beaucoup d’anecdotes, des blagues et du rire à gogo. Moment intense de joie partagée qui devra, selon lui, se poursuivre pour le bonheur de tous.

Remerciements appuyés à Spyrow et tous les artistes qui ont eu cette idée de visite tournante à nos icônes cachées ou présentes qui, très souvent vivent de la solitude. Voir et avoir ses collègues et compatriotes à ses côtés pendant de longues heures, ça fait vraiment du bien à beaucoup.

José TETI

