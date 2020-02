Fatim Sidimé élevée au rang de Chevalier dans l’Ordre du mérite culturel

« Madame Fanta Sidimé, au nom du Président de la République de Côte d’Ivoire, je vous fais Chevalier dans l’Ordre du mérite culturel ivoirien. » C’est suite à ces mots à forte teneur que le ministre de la culture et de la francophonie, Maurice Bandaman a posé la médaille de Chevalier du mérite culturel ivoirien sur la poitrine de Fatim Sidimé, l’une des jeunes ténors de la mode Africaine le jeudi 6 février dernier. Cela, lors de la Rentrée culturelle 2020-2021. Un jour qui, selon Fatim Sidimé, restera gravé dans sa mémoire comme étant l’un des plus beaux jours de sa vie.

Ancien top model ivoirien, avec à son actif de nombreuses initiatives dans le milieu de la mode ( Conseils et assistance aux jeunes mannequins), Fatim Sidimé se bat pour redorer le blason du mannequinat en Côte d’Ivoire.

En 2019, elle a ouvert la première école de la mode et du mannequinat en Côte d’Ivoire.

En 2016, Fatim Sidimé alias Fatim Sydney a remporté le prix de la Personnalité Mode lors de la cérémonie Top 10 de la Mode ivoirienne.

Après un parcours bluffant comme Top Model pendant plus de 15 ans, elle a ouvert en 2015 Sydney Conceptuel, son agence de mannequins et de lobbying et management .

2004, elle a été élue Sacrée Top Model Afrique. Elle va évoluer à Londres en Angleterre et représenter pendant 4 ans la structure Model Agency. Fatim Sidimé est la productrice et l’animatrice de l’émission télé à succès La saga des Mannequins. Elle est aussi la Fondatrice du Réseau des agences et des mannequins de Côte d’Ivoire (RAMCI).

Elle est le Commissaire Générale des Awards du mannequinat africain, une cérémonie de distinction des meilleurs mannequins du continent et de la diaspora.

