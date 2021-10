Fespaco 2021: le Somalien Khadar Ayderus Ahmed remporte l’Étalon d’or de Yennenga

Voilà le vainqueur de l’étalon d’or de Yenenga.

” La femme du fossoyeur ” est son premier long métrage….

L’auteur-réalisateur Khadar Ayderus AHMED, né à Mogadiscio il y a 40 ans, a réalisé plusieurs court-métrages couronnés de succès, dont « The Night Thief » en 2017.

Il a écrit, entre autres, le court

« Citizens » (2008) réalisé par Juho Kuosmanen et

« Unexpected Journey » (2017), écrit avec le réalsiateur Samuli Valkama.

« The Gravedigger’s Wife | La Femme du fossoyeur » (2021) est son premier long métrage et a été développé dans le cadre de la Résidence de la Cinéfondation en 2015 (Cannes, France).

Melv Le Sage

Comments

comments