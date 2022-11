FESTIBO 2022/Sublime Bounkani : Les assises régionales de la jeunesse au cœur de la 10e édition

Lancée officiellement le 26 octobre 2022, à l’Institut Goethe, d’Abidjan-Cocody., plusieurs activités et non des moindres vont constituer les différentes articulations de cette rencontre pendant une semaine. L’une des innovations majeures de ce Festival, ce sont les assises régionales de la jeunesse du Bounkani. Elles vont porter sur le thème : « Financement des projets jeunes, quelles stratégies de mobilisation des ressources ? »

Après le lancement, le Commissariat général s’est mis en mission a Bouna. Où il a eu des rencontres avec les responsables de jeunesses, femmes, d’associations et de communautés. Et ce, dans le cadre de la préparation du Forum régional des femmes et des assises de la jeunesse qui auront lieu pendant la 10è édition du Festibo.

Selon le Commissaire général du Festibo, Dah Germain, cette 10e édition abordera des sujets relatifs à l’autonomisation de la femme et au financement des projets jeunes. « Nous aurons le forum des femmes, pour parler de leur autonomisation. Nous aborderons les questions de financement des jeunes. Nous voulons ainsi amener les jeunes et les femmes à s’approprier les questions liées à la sécurité de notre zone. Nous pensons que les jeunes et les femmes qui travaillent sont moins exposés aux appâts éventuels des velléités terroristes dans notre zone », a-t-il souligné.

Pendant deux jours et précisément, les 29 et 30 novembre 2022, des travaux de réflexion seront menés suivi de la lecture de rapport. La cérémonie de clôture sera marquée par la remise de certificat de participation.

L’an 10 du Festibo, c’est également, le Forum régional des femmes sur le Thème : « Autonomisation de la femme, quels mécanismes de financement ».

Selon M. Hien Philippe, président du Conseil régional du Bounkani, le développement local dans lequel il s’est engagé « requiert la participation de tous… » Ce Festival étant le creuset de la culture du Bounkani, il importe à l’en croire d’en faire également un outil de développement de la région.

Avant l’ouverture officielle de cette édition, le jeudi 1er décembre, au complexe sportif de Bouna, un panel de haut niveau réunira les festivaliers autour du thème, « Culture, tourisme, artisanat : Leviers du développement durable de la région du Bounkani » avec des sous-thèmes relatifs à la « Culture au service de la cohésion social » et au « Tourisme et Artisanat facteur de développement durable ». Après quoi suivront l’ouverture du village artistique et prestations diverses

