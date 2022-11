Grand-Bassam : des écoliers initiés à la peinture et au basket 3×3 par une association franco-marocaine

La ville de Grand-Bassam (30 km au sud d’Abidjan, la capitale ivoirienne) a abrité du 10 au 17 novembre 2022, une semaine d’activité sportive et artistique. Et cela, à l’initiative de l’association CESAM, une association franco-marocaine qui fait la promotion du basket 3×3 et de l’art, en prélude aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Dans le déroulement de ce programme, la journée du mercredi 16 novembre 2022 a été à la fois studieuse et ludique pour les élèves de l’école primaire de Moossou, un village-quartier de la ville historique de Grand-Bassam, classée patrimoine mondiale de l’Unesco. Ces enfants ont eu le privilège de participer à un atelier de peinture piloté par la talentueuse artiste-peintre marocaine Fatna Chanane. Plus d’une trentaine d’élèves ont ainsi pu toucher, pour la première fois, au pinceau et ont laissé exprimer leur créativité tout en apprenant les fondamentaux de la peinture.

« En ma qualité de présidente d’honneur de l’association CESAM, j’ai été sollicitée pour être la marraine d’un projet qui fait la promotion des jeux olympiques de Paris 2024. Je suis donc venue en Côte d’Ivoire pour ce projet qui allie le sport et l’art, notamment le développement du basket 3×3 et la promotion de l’art. Parce que l’art plastique, c’est une clé du savoir, de la réussite», a indiqué Fatna Chanane concernant le sens de sa participation à cette activité.

Au terme de cet atelier de peinture, trois (3) enfants ont été primés pour la beauté et l’originalité de leur tableau.

« Nous sommes heureux de l’opportunité offerte aux enfants de s’évader, de toucher à la peinture, d’imaginer et de créer. Ils ont tout de suite adhéré, ils ont commencé à créer et on a détecté des talents », s’est félicité l’artiste.

