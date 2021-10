Jacob Bleu a présenté son œuvre ” Les artistes et la société ” de 38 chapitres au grand public

Une cérémonie de dédicace du livre “Les artistes et la société” de l’artiste Jacobleu s’est tenue ce vendredi 1er octobre 2021, au siège de la Fondation BJKD à Abidjan-Cocody, Riviera 3. Un outil pédagogique qui peut aider les enseignants à donner quelques éléments sur l’art contemporain africain aux étudiants.

Jacobleu de son vrai nom Jacob Bleu a présenté son livre “Les artistes et la société” au grand public. Une sorte de complémentarité à ce qu’il fait déjà qu’est la peinture. Selon l’artiste peintre-écrivain, il faut permettre à ceux qui les suivent, de comprendre un peu ce qu’ils font. D’où la rédaction du livre. “Parce qu’il ne sert à rien de trimbaler les gens avec soi et puis, ne pas leur donner quelques éléments qui leur permettent de comprendre, assimiler et décortiquer et même avoir une beaucoup plus large ce que nous faisons”, a-t-il soutenu.

Notons que l’œuvre est composée de 38 chapitres, dont 22 consacrés à tous les artistes que l’auteur a pu côtoyer (peintres, sculpteurs, photographes, designers …). De plus, 7 chapitres sont réservés aux autres arts (musiques, modes, réseaux sociaux) etc. Soulignons également que le livre édité chez l’Harmattan est un outil pédagogique qui peut aider les enseignants à donner quelques éléments sur l’art contemporain africain aux étudiants. A en croire l’artiste, l’on peut pour l’instant avoir le livre chez l’Harmattan à Abidjan et coûte 11 mille FCFA.

Pour rappel, Jacobleu est à son 2ème livre. Le premier, “Le peuple pris en otage” qui est une œuvre socialement engagée est sortie il y a une quinzaine d’années. L’artiste ne veut pas s’arrêter à ces deux œuvres. “Il y a deux autres ouvrages en préparation qui seront certainement dans la continuité de ce que je viens de faire. Et puis un autre qui est purement culturel, qui parle de nos masques, de nos danses, de nos musiques traditionnelles”, a-t-il fait savoir. Les ambassadeurs de la République Ambassadeurs d’Allemagne, de Grande Brétagne, et d’Espagne et d’Israël étaient présents à la cérémonie.

