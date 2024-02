LA 19È ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CULTURE ET DES ARTS DE DAOUKRO REPORTÉE EN AOÛT 2024

Initialement prévu du 23 au 31 mars 2024, la 19ᵉ édition du Festival International de la Culture et des Arts de Daoukro (FICAD) a finalement été reportée du 10 au 17 août 2024.

Le décès du président Bedié, à la base de ce report

Cet événement qui se tient à Daoukro, ville natale de l’ancien président de la République Henri Konan Bédié va connaître un léger réaménagement de son calendrier. L’information a été rendue publique dans un communiqué dont nous avons reçu copie ce vendredi 16 février 2024.

Compte tenu du deuil qui frappe la Côte d’Ivoire et en particulier les populations de Daoukro, ville natale du Président BEDIE, le comité d’organisation observe un temps de prières

« Le commissariat général du FICAD informe ses partenaires institutionnels, commerciaux et les festivaliers du report de la 19e édition dudit Festival suite au décès du président Henri Konan BEDIE, le 1er août 2023. En effet, compte tenu du deuil qui frappe la Côte d’Ivoire et en particulier les populations de Daoukro, ville natale du Président BEDIE, le comité d’organisation observe un temps de prières et de recueillements jusqu’aux obsèques de celui qui fut la haute autorité morale du FICAD », a fait savoir le Commissaire général du FICAD, le député Akoto Olivier.