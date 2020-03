La 8e édition de « A chez nous pays » démarre dans une grande ambiance à Koumassi

La 8e édition du festival de musique et de danses traditionnelles « A chez nous pays » à démarré dans une liesse totale dans la commune chère au maire Cissé Bakongo.

A la place Inch’Allah, la logistique déployée par « Wendy&Co », ne laisse pas les populations de cette cité indifférentes. Dès les premières sonorités, les riverains et d’autres spectateurs venus d’ailleurs ont pris d’assaut le site.

Le maquis géant dressé pour l’occasion aux couleurs de la Solibra ne désemplit pas depuis lors. Pour cette première soirée du vendredi 06 mars 2020, ce sont de nombreux artistes qui ont défilé sur le podium géant dressé par « Wendy&Co ».

Ont assuré le volet « play-back » Bebeto Bongo du Burkina Faso, Vitale, DJ Léo et bien d’autres.

Quant au volet live, il a été assuré avec Maestria avec Le groupe « Connexion » qui a ouvert les hostilités lors de cette « soirée 1 » de cette 8e édition de «A chez nous pays ».

Ensuite, ce fut le tour de Yabongo, après le passage explosif de DJ Léo d’entretenir les festivaliers. Comme de coutume, » Lutche » et son orchestre ont fait danser Koumassi Inch’Allah jusque vers 5H du matin après presque plus de 1H30 de spectacle.

Suite à cette première soirée, celle de ce samedi 07 mars s’annonce plus explosive encore. Car, outre les prestations des troupes de danse venues d’ici et d’ailleurs (Sierra-Leone, Burkina…) et de différentes régions de la Côte d’Ivoire, les artistes au programme comme Soum -Bill, sont très attendus à Koumassi ce soir ; Kandice, Suspect 95, DJ Venom, le groupe Bénédiction et en live, Luckson Padaud et Soum Bill pour la fin.

Le spectacle étant gratuit, le rendez-vous de ce soir qui marque l’apothéose de cette 8e édition de ce festival piloté par « Scom » d’Eric Sekongo de la RTI et son partenaire « Wendy&Co », risque de marquer les esprits.

abidjanshow.com

