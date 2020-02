La dot en pays Agni de la Côte d’Ivoire

Chez les Akans en général et les Agnis en particulier, le mariage traditionnel se fait en deux étapes.

Une première qu’on appelle le Kôkô et la 2nde qui est le mariage traditionnel. Certaines circonstances autorisent la célébration du mariage en une seule fois au cours d’une cérémonie qui associera ces deux évènements.

Même s’il y a de légères différences selon les zones, l’ossature générale se présente ainsi :

Le Kôkô :

Il correspond à la cérémonie de présentation du prétendant aux futurs beaux-parents.

Le kôkôkô/kôkô n’est rien d’autre que l’onomatopée sensée représenter les coups que l’on donne à une porte lorsqu’on souhaite rentrer dans une maison.

On demande ainsi la permission à la famille de la jeune fille l’autorisation que le prétendu puisse venir lui rendre visite. A cette occasion, une bouteille de liqueur est offerte, il s’agit généralement d’une bouteille de Gin.

Cette cérémonie autorise la fréquentation officielle de la jeune fille.

Le mariage coutumier:

La cérémonie a lieu le matin dès le levée du jour. Une délégation du prétendant se rend chez les parents de la promise.

Le père du futur marié ou son représentant fait la demande en mariage. Un frère du père de la mariée donne en mariage la fille.

Des talents d’orateurs sont demandés au porte-parole de la famille du jeune homme. Au cours de cette cérémonie pendant laquelle les familles se font face, un émissaire est également désigné ou choisi dans la famille de la jeune fille. Cet émissaire servira alors d’avocat et défendra les droits du jeune homme.

Après les salutations d’usage, le porte-parole introduit la raison qui motive la venue de la famille. Un jeu s’installe dans le but de tester la patience du jeune homme et de sa famille afin d’évaluer sa détermination et sa volonté d’épouser la promise.

Il arrive qu’on fasse défiler les sœurs de la fiancée afin que le jeune prouve qu’il connait bien sa fiancée. Elle apparaît, ensuite, couverte d’un pagne. A cette étape, le fiancé doit attester que c’est sa promise. S’il y arrive, la dot peut continuer.

Plusieurs dons en numéraire et en nature sont effectués au cours de cette cérémonie.

Dons en nature, on peut avoir :

* Liqueurs 6 bouteilles de liqueur (2 gins, 1 Rhum, 1 Martini, 1 Whisky et 1 Campari) sont offertes. Le nom des boissons mentionnées est indicatif et peu varié.

Voici la répartition des boissons (elle peut variée):

– 1 bouteille de liqueur est retournée aux beaux-parents en guise de remerciement.

– 1 ou 2 bouteilles de liqueur à l’assemblée en guise de remerciement. Ces bouteilles seront consommées sur place au cours de la cérémonie.

– 1 bouteille de Rhum à la famille pour la maman de la mariée.

– Le reste des bouteilles de liqueur est tenu à la disposition du père de la mariée ou de son représentant légal. *

Dons en numéraire/argent :

Elle est de 6 060 FCFA repartis de la façon suivante :

-6 000 francs pour le père et la famille et 60 francs à rembourser en cas de divorce.

-* Un sac de sel : pour les tantes de la mariée.

* Un paquet d’allumettes à distribuer à l’assemblée présente.

-On peut prévoir 5 000 F de part et d’autre en remplacement du paquet d’allumettes.

-* L’argent du couteau des frères de la mariée.

Une libation est ensuite faite par le père de la mariée ou son représentant. Cette libation a pour vocation d’unir les époux, remercier et recommander leur union aux ancêtres. Elle exige certains protocoles qui sont plus ou moins suivis.

La libation se fait généralement sur la terre, la boisson est versée dans la terre et des paroles sont prononcées au fur et à mesure. Il est parfois imposé à celui qui fait la libation de se déchausser et de descendre légèrement le pagne Kita qu’il a porté sur son épaule. Cette libation se fait en présence des époux qui se font face.

Après la libation, il est demandé aux époux de s’accroupir et de déposer les mains dans la boisson qui a été versée et de porter leurs mains sur leur front.

* L’argent de l’accolade entre les époux Après la cérémonie de libation qui scelle le mariage, les époux se font des accolades.

L’époux remet alors de l’argent à son épouse.

Cette somme est laissée à la discrétion de la mariée. Cette somme est remise à la mariée pour ses sœurs qu’elle quitte.

* Une somme d’argent Cette somme est sensée compenser l’argent que les parents ont investi pour les soins et l’éducation de la mariée. La remise de cette somme d’argent ne signifie pas l’achat de la mariée mais montre la valeur de la femme.

