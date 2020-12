L’artiste petit Denis ne va pas bien. Aidons-le

Petit Denis est l’un des meilleurs artistes zouglou de côte d’Ivoire, sinon je dirai le meilleur de sa génération. Combien de fois n’a t’il pas fait vibrer les mélomanes.

Mais aujourd’hui l’artiste se meurt à petit feu du fait de son addiction à drogue occasionnant aussi d’autres soucis de santé.

En effet,une photo de Petit Denis tout amaigri et méconnaissable affole la toile en ce moment. La situation du grand Denco,el capo du Zouglou le maître des improvisations et inspirations devient de plus en plus inquiétante.

C’est le moment de se pencher sur sa situation et son état de santé et s’il ya lieu de faire quelque chose pour une cure de désintoxication,qu’on le fasse faire dans un centre adéquat afin d’éviter le pire.

La côte d’Ivoire a perdu de nombreux artistes talentueux comme Issa Sanogo, Roch Bi pour ne citer que ceux là par négligence.

Cette fois-ci ne laissons pas Denco seul dans cette situation.

Aidons notre artiste a redevenir comme avant,il en a besoin.Meme si c’est pour porter l’affaire vers nos autorités,il faut le faire.

Operanews

