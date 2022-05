Le Premier ministre Patrick Achi a comblé d’éloges, samedi 14 mai 2022, le groupe Magic System, et en particulier le leader, Traoré Salif alias A’Salfo, qui a fait du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA), un « rendez-vous incontournable de la musique africaine dans toutes sa diversité ».

Pour la première fois, un Premier ministre ivoirien assistait à un spectacle du FEMUA dont il présidait le spectacle de clôture de cette 14ème édition à l’Institut national de la jeunesse (INJS) dans la commune de Marcory en présence d’une forte délégation ministérielle.

Patrick Achi a salué le courage, le sens du partage et la foi dans le travail de cet exemple de réussite qui s’implique dans l’éducation à travers la construction d’écoles et la lutte contre l’immigration clandestine à travers le thème de cette édition portant sur l’employabilité des jeunes qui représentent 77% de la population avec moins de 35 ans.

Avant de revisiter son répertoire qui a fait le succès des « Gaous » magiciens avec les milliers de fans réunis à l’INJS, dans une illumination des torches des portables, A’Salfo a remercié le gouvernement pour son soutien aux initiatives de promotion des industries créatives culturelles.

Au nombre des personnalités qui assistaient à ce concert du FEMUA 14, figurait l’épouse de l’artiste chanteur Papa Wemba, Roi de la Rumba congolaise, tombé sur scène à l’édition de 2016, tandis que la République démocratique du Congo était le pays invité d’honneur.

Un autre concert est prévu à San Pedro, dimanche 15 mai 2022, en apothéose d’une semaine de chants, danses sports, activités ludiques pour les jeunes, et réjouissances avec des artistes nationaux et étrangers avec le soutien de plusieurs partenaires, tandis que plusieurs participants à la COP 15 sur la désertification découvraient et dansaient avec Magic System et ses artistes invités.

