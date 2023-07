Le ministre N’Guessan Koffi, invite les acteurs et artisans du système éducatif à mener des réflexions avec le secteur privé

« Ensemble, tous les acteurs et artisans du système doivent mener ces réflexions en toute cohérence et en co-construction avec le secteur productif, notamment le secteur privé, grand pourvoyeur d’emplois », a souligné N’Guessan Koffi.

Le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage a fait cette déclaration ce jeudi 27 juillet 2023 à Abidjan-Cocody, au cours de la première édition du Prix d’Excellence de son département ministériel.

À l’en croire, cette pédagogie nouvelle qui constitue l’essence de la réforme intègrera « les modules d’entrepreneuriat » car, a-t-il poursuivi, « notre secteur est celui qui fera éclore de nombreux jeunes talentueux, aptes à créer leurs propres entreprises ».

Pour y arriver, N’Guessan Koffi a indiqué qu’un volet essentiel sera consacré à la mobilité. Celle-ci concerne tant le personnel de formation et d’encadrement que les apprenants et, se fera à la fois en direction des entreprises et des institutions de formation partenaires.

Selon lui, il est indispensable de redéfinir le contenu des différents programmes et le déroulement des enseignements, en tenant compte de ces relations désormais renforcées et étroites entre les structures de formation et le milieu professionnel. « Il faudra imaginer la délocalisation de certaines classes en entreprise, la révision du calendrier des formations qui, désormais, devra être étalé sur toute l’année, ainsi que la disponibilité permanente et l’engagement des personnels de notre écosystème », a-t-il expliqué.

Le ministre a saisi l’occasion pour exprimer sa gratitude, aux différents acteurs du système, pour le bon déroulement des enseignements qui se sont déroulés dans un esprit citoyen. « Je vous exhorte à poursuivre sur ce rythme en ayant à l’esprit la visibilité de nos actions communes afin d’attirer de plus en plus de jeunes pour faire passer le ratio de 5% actuellement à 10% voire plus, en 2025 », a-t-il conclu.