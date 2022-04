Le plaisir d’apprendre à danser

La danse est présente dans l’Humanité depuis plus de 3000 ans. Source de rassemblement pour une victoire ou un décès, un baptême ou une initiation, la danse a évolué pour se transformer en activité ludique et divertissante avec des cours en école de danse, en association, ou à la faveur des soirées et autres rencontres dansantes.

Tout le monde aimerait savoir danser et s’exprimer dans ce langage universel du corps et de la joie. C’est aussi un moyen de séduction, un bon danseur ou une bonne danseuse peut bouger sur n’importe quel son et improviser des mouvements qui coïncideront au rythme et à l’énergie de la musique. Pourquoi décider d’apprendre à danser ? Quelles sont les vertus de la danse ?

