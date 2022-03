Mardi Gras : le brassage des cultures  en Côte d’Ivoire

Les élèves des classes de la maternelle , du primaire et les enseignants du Groupe Scolaire Madeleine-Daniélou célèbrent ce mardi 01 mars 2022, de 8 h à 12 h 30, lors du mardi Gras, une journée culturelle marquant ” le brassage des cultures en Côte d’Ivoire ” dans l’enceinte de l’Etablissement .

Objectif de la journée Culturelle:

– Faire connaitre les différents peuples de la Côte d’Ivoire aux élèves à travers les Us et coutumes;

-Promouvoir l’apprentissage de la langue maternelle;

-Permettre aux élèves de s’approprier leur culture afin de se faire afin de se forger une identité et de préserver le sentiment d’appartenir à une communauté;

-Prôner la paix et la cohésion sociale à travers le vive ensemble entre peuples.

Le groupe Scolaire Madeleine-Daniélou est un établissement Scolaire de filles située à la périphérie des communes de Cocody et Bingerville. Fondé par la Communauté Saint-François Xavier du Lycée Sainte-Marie de Cocody, il a ouvert à la rentrée Scolaire 2020-2021 et devra accueillir à terme 1500 jeunes filles des niveaux Préscolaire, Primaire et Secondaire.

