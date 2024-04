MASA 2024 : L’union européenne offre un village artistique et culturel à la commune de Koumassi

En présence des notabilités, d’une forte délégation du Conseil Municipal de Koumassi et des officiels du MASA 2024, Son Excellence Francesca Di Mauro, a procédé à l’ouverture officielle des activités culturelle et artistique du Village UE à Koumassi, en début de soirée de ce lundi 15 avril 2024.

L’Ambassadrice de l’Union européenne en Côte d’Ivoire a souligné devant les différentes autorités présentes, l’engagement ferme de son institution d’appuyer toutes actions, initiatives et expériences en matière d’art et de culture d’où l’ouverture officielle de ce village MASA-Union européenne, installé sur le terrain Inch’Allah Koumassi dans le but de rapprocher le festival des populations.

Pendant 04 jours d’affilée, des artistes d’ici et d’ailleurs, vont à tour de rôle émerveiller le grand public de Koumassi en offrant des spectacles inédits qui pourront contribuer à n’en point douter à impulser une nouvelle dynamique d’engagement chez les jeunes dont l’édition 2024 du MASA leur est dédiée. Ce soutien de l’Union européenne traduit la continuité d’un partenariat de longue date avec cet événement phare de la vie culturelle ivoirienne et ouest-africaine.

La culture est un outil puissant qui permet à nos jeunes de se connecter et de créer ensemble, ce qui est un objectif clé de l’initiative « Global Gateway » de l’Union européenne, plusieurs artistes se produiront ici, dans ce village, dont tout à l’heure la Team Paiya avec leur succès mondial du « Coup du marteau » pendant la CAN ! Leur réussite est le reflet du potentiel extraordinaire des jeunes Ivoiriens, qui transforment leurs rêves en réalité avec détermination et passion

Pour l’Ambassadrice Francesca Di Mauro, « le MASA est une véritable vitrine pour le secteur des industries culturelles et créatives, et un carrefour où se rencontrent les rêves et les aspirations des jeunes artistes, prêts à conquérir le monde avec leur talent. C’est aussi une célébration de cultures diverses, venues des quatre coins du monde ».

« Le thème de cette édition 2024, « Jeunesse, innovation et entrepreneuriat », est également cher à l’Union européenne. La jeunesse, qui représente plus de 70% de la population ivoirienne, est au cœur de l’action de l’Union européenne en Côte d’Ivoire, qui accompagne celle de l’Etat ivoirien pour aider les jeunes à construire leur avenir professionnel ici, en Côte d’Ivoire, et leur donner les clés pour réussir » a-t-elle confié.