MISS MONDE 2023: LE COSTUME NATIONAL DE LA CANDIDATE IVOIRIENNE PASSÉ À LA LOUPE PAR LES INTERNAUTES

Djihony Mylène, Miss Côte d’Ivoire 2023, qui participe à Miss Monde, a dévoilé son costume national. Les internautes ont passé cette tenue à la loupe.

Le concours Miss monde bat son plein en ce moment en Inde. Les candidates ont fait leur première parution en costume national.

Djihony Mylène, la représentante de la Côte d’Ivoire, à arborer une tenue qui fait le brassage entre la tradition wê et la tradition Baoulé.

Présentation de sa tenue

« Je suis Djihony Mylène, fille de l’ouest de la Côte d’Ivoire, fière de mes origines “wè”, élue Miss à Dimbokro, je suis si heureuse d’appartenir à un pays où le brassage culturel est une tradition, un pays où la coexistence pacifique est élevée au rang de religion. Ce magnifique pays dont je suis originaire nous enseigne quotidiennement la culture de la paix, de l’hospitalité et de l’amour du prochain.

Notre histoire, nos traditions sont celles qui nous sont chers. Je suis très fière de représenter mon pays dans cette magnifique tenue inspirée de la région ivoirienne. Le “PÔ” que je tiens dans mes mains symbolise la récompense accordée aux femmes les plus accueillantes et hospitalières de nos villages. Le masque que je porte dans le dos est le “Goli Kple Kple” classé au patrimoine culturel ivoirien et fait partie des masques sacrés du peuple Baoulé.

Ma robe est un symbole de modernité lié à la ville d’Abidjan qui est aussi appelée “la perle des lagunes” et à mes origines Guéré qui a son pagne tissé en rayure bleu marine et blanche. Je vous invite donc à découvrir ma belle Côte d’Ivoire.”

Quelques réactions

La tenue de la reine de beauté ivoirienne a été passée à la loupe par les internautes. Il en ressort de manière globale que la Miss est un peu trop timide dans ses manières de faire. « Elle est très belle, mais trop timide ; belle tenue, mais trop simple ; pour une soirée African chic, la tenue passe, mais pour Miss monde, je trouve un peu trop simple », sont quelques commentaires laissés sous sa publication.