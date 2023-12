Nadiya Sabeh : « Si je devais tenir compte de l’avis de ma maman, je n’allais pas faire… »

Les relations amoureuses sont souvent contestées par les parents, soit par le père, soit par la mère, opposés au choix de leur enfant. Cette question a été débattue dans l’émission avec pour thème : ‘Choisir son conjoint aujourd’hui : Faut-il tenir compte de l’avis des parents ?’ Chaque intervenant a donné son point de vue, et Nadiya Sabeh a partagé son expérience personnelle : « Si j’avais écouté ma mère, je ne serais pas avec mon compagnon depuis 10 ans. Il a joué le médiateur entre ma mère et moi après deux années de silence entre nous à cause de lui.«

De plus, elle explique que sa mère désapprouvait sa relation avec Ariel Sheney, découvrant qu’il était chanteur. La mère exprimait ses inquiétudes : « Tu veux te marier avec un chanteur ? Tu veux passer ta vie dans un studio ? » En revanche, le père de Nadiya ne voyait pas d’inconvénient, mais était préoccupé par le niveau d’éducation de son compagnon. Pour arranger les choses, l’artiste a dû mentir. Finalement, le couple va officialiser son union devant le Maire ce mois de décembre.