Nouvel Album de Yodé & Siro : Les paroles fortes du dernier titre polémique

Le Nouvel Album de Yodé & Siro enflamme la toile depuis sa sortie. AbidjanTV.Net a retranscrit pour vous les paroles de la chanson polémique.

“Le pays devient joli, il y’a goudron partout, il y’a lumière partout, il y’a même lumière dans goudron.

Merci au PPTE soutrali des pays pauvres mais président ton peuple à faim.

Les gens sont en prison et tu dis qu’il n’y a personne en prison, ce que tu n’a pas voulu hier ne le fait pas aujourd’hui parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets.

On dit il y’a pas l’argent au pays et tu dis que l’argent travaille mais l’argent travaille pour qui ?

Plus de soixante ethnies dans notre pays aujourd’hui du rez de chaussé jusqu’au dernier étage, du gardien jusqu’au directeur si ce n’est pas les Bakayoko c’est les Coulibaly seulement qui mangent et quand ça reste un peu on donne aux “Konan” maintenant konan est fâché on achète les enfants de konan…

Payez vos crédits avant de patir…

Faites attention au peuple qui ne parle plus parce quand ça va chauffer il y’a plus clôture pour sauter maman bulldozer à tous cassé.”



