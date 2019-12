Pluie de lumière sur Plateau

La capitale économique ivoirienne se pare au fil des jours de torrents de lumières pour illuminer la ville comme depuis quelques années maintenant avec un gros diamant installé à la place de la République, au Plateau La métropole ivoirienne brillera de mille feux en cette fin d’année et ce jusqu’en janvier 2020. Du côté de l’esplanade du pont Henri Konan Bédié, cette partie assez sombre de la cité au niveau de la bretelle gauche, est illuminée par une enseigne lumineuse sur laquelle est inscrite « Bonne fête « . Celle-ci est encerclée par un impressionnant jeu de boules de cristal géantes, le décor est prolongé par un autre ballet d’étoiles couleurs vives donnant à cet endroit un air de Noël avant l’heure. Comme ce rond-point, ce sont plusieurs autres sites qui bénéficient de ce « relooking lumineux » . Pour cette 9 ème édition, le boulevard de France, les places de St Jean de Cocody,l’aéroport Félix Houphouët Boigny, les tours C et E de la cité administrative seront étincelantes, et aussi l’esplanade de la cathédrale St Paul du plateau, le coeur et symbole du festival qui va abriter le sapin géant de 30 mètres, comme le révèle Idriss Dao, chargé de communication de la structure en charge de cette illumination de la ville d’Abidjan. Quant au gouverneur du district d’Abidjan, Beugre Mambé, il se satisfait pour la joie et la lumière que le gouvernement apporte dans le cœur des ivoiriens. » Les symboles déployés cette année inspirent au civisme. Plusieurs artères de la ville seront illuminés à Abobo, Port-Bouët, Treichville, Yopougon, Cocody. Et nous souhaitons que la fête se déroule dans de bonnes conditions » indique le Gouverneur du District autonome d’Abidjan. Sur la place de la République, un diamant saphir scintille de mille feux bleu. « Abidjan perle des lumières » c’est aussi l’île enchantée, un espace de jeu plein-air ouvert librement pour les enfants sur la période allant du 26 décembre au 5 janvier, aussi un espace gastronomique sera ouvert le 31 décembre en toute convivialité avec les milliers de attendus sur le pont De Gaulle pour le spectacle de feu.

