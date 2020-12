Quand l’amour devient impossible/ On se quitte dans les larmes

Il n’y a rien de plus déchirant de voir deux personnes qui s’aiment vraiment se quitter : pour des raisons égoïstes et injustifiées, spirituelles et ou familiales.

Tout au long de mes médiations j’ai vu des couples se séparer pour ses raisons et à chaque fois je prends sur moi leur douleur parceque je sais ce que ça fait pour l’avoir vécu.

Aujourd’hui tu vois un couple où l’homme est toujours amoureux de son ex et cache difficilement ses sentiments

Une femme qui pense toujours à l’homme qu’elle a vraiment aimé…

Des femmes se battent contre le souvenir de l’ex de leur mari et ont toujours peur qu’elle revienne.

Deux personnes qui s’aiment et finissent par se dire au revoir et bonne chance les larmes aux yeux.

Tu deviens comme un puzzle incomplet quand tu perds une partie de toi

Avez-vous déjà vécu un amour impossible ?

Comment l’avez-vous vécu?

Perle Lola

